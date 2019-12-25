منى السابر تهاجم دنيا بطمة بعد رفضها تشبيه طفلتها بحلا الترك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمر فترة إلا وتتجدد الحرب الكلامية بين كل من منى السابر والدة حلا الترك، والفنانة المغربية دنيا بطمة، وجاءت هذه المرة بسبب رفض الأخيرة تشبيه ابنتها غزل بحلا الترك، وذلك بعد أن كتبت إحدى المتابعات تعليقا على صورة ابنتها غزل: "أرجو أن لا تقحموها في مجال الفن وتحرموها من طفولتها كما حصل مع حلا".

وهو ما تسبب في انفعال دنيا بطمة وطلبت من متابعيها عدم تشبيه ابنتها بأحد وأنها تصرف على نفسها ولا تنتظر ابنتها لتصرف عليها.

ومن جانبها منى سابر لم تجعل هذا الكلام يمر مرور الكرام دون التعليق عليه، خاصة أن كلام دنيا المقصود به الأولى بسبب قيام ابنتها حلا بمساعدتها، فقالت عبر "سناب شات": "أنا آخر همي الحكي اللي بيتقال.. وإنه ايش بيشبه بنتها بوضع بنتي حلا.. والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولًا".

وأضافت: "تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب.. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب.. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها".

واختتمت: "الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت ووقفت وقفات مابدي أقول او أسمي.. ووقفت وقفات مع أبو محمد.. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك".

وكانت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين قد قضت بعودة حلا الترك وشقيقيها "محمد وعبد الله" لحضانة والدهما المنتج البحريني محمد الترك، حيث جاء في نص الحكم بأن يستعيد محمد الترك حضانة ابنته حلا وشقيقيها لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها ولأنه وليها العاصب.

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وأكد محمد الترك في دعواه ضد مطلقته منى السابر أنه تزوجها ورُزق منها على فراش الزوجية بثلاثة من الأبناء "حلا وشقيقيها"، وأنها تحصّلت على حكم بحضانة الأبناء وقُررت لها نفقة وأجر حضانة وأجر مسكن في دعواها عام 2015.

وأشار إلى أن ابنته "حلا" تجاوزت سن الحضانة كما أن الولد الثاني شارف على نفس السن، مؤكدا أن مطلقته أصبحت غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء وأنها مهملة في حضانتهم.

وسبق وأن أحدثت منى السابر ضجة بعد خلعها للحجاب بسبب ما طرأ في حياتها من تغير وهو ما ظهر جليا من خلال نشرها للعديد من الصور الخاصة فيها وتبدو فيها بإطلالات جديدة وأنيقة، فضلا عن اهتمامها الكبير بـ"الميك أب".

يذكر أن المعارك والخلافات والاتهامات المتبادلة بين الفنانة المغربية دنيا بطمة، وضرتها البحرينية منى سابر، تعود بدايتها إلى قيام دنيا بالزواج من المنتج البحريني محمد الترك، رغم علمها بأنه متزوج ولديه 3 أبناء، من بينهم الفنانة حلا ترك، ظلت على خلاف مع ضرتها إلى ما بعد طلاق منى.

ووصل الخلاف إلى اتهام دنيا ضرتها، بأنها ربما فعلت أمرا سيئا دفع الترك للانفصال عنها، عبر تطبيق "سناب شات"؛ في محاولة لتبرئة ساحتها أمام متابعيها، خلال ردها على انتقاداتهم.

وامتدت خلافات دنيا إلى والدة زوجها، التي تبرأت منه عبر بيان رسمي صادر عنها، بسبب تطاولها عليها بالسب والقذف علنا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.