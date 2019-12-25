شكرا لقرائتكم خبر عن مرة مطرب وأخرى موزع.. تفاصيل تعاون حميد الشاعرى مع الشاعر محمود صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم حميد الشاعري مع الشاعرالغنائي محمود صلاح في أغنية جديدة سيتضمنها ألبوم حميد الجديد، من ألحان محمد رحيم، وتوزيع حميد الشاعرى، ولم يتم الاستقرارعلى اسمها حتى الآن.



الشاعر محمود صلاح وحميد الشاعرى ومحمد رحيم

وقال شاعرالأغنية محمود صلاح لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا لمشاركته بأغنية فى ألبوم حميد الشاعري الجديد صاحب التاريخ الكبير، لافتا إلى أنه متوقع لهذا الألبوم النجاح لكونه متميز وبه موسيقى جديدة ومختلفة.



الشاعر محمود صلاح وحميد الشاعرى ومحمد رحيم

وأضاف "صلاح" أن هذه الأغنية ليست الأولى التى تجمعه بالفنان حميد الشاعرى، بل سبق وقدم معه أغنية بعنوان " قلبي اللى لف البحور" كموزع، والتي قدمها المطرب حكيم.

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يذكرأن الشاعر محمود صلاح قدم العديد من الأغانى لكبار نجوم الغناء منهم تامر حسني، وحكيم، ومصطفي قمر، وصابر الرباعي، وهيفاء وهبي، وأنغام، وديانا حداد، وأحمد عدوية، ورامي عياش، وبوسي.