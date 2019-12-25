شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الكريسماس بأيام..دريك يطلق كليب " War " مع ثيو سكودرا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ النجم العالمي دريك محبيه بتقديمه هديه لهم احتفالا بأعياد الكريسماس وهي إطلاقه كليب جديد .
أطلق دريك البالغ من العمر ( 33 عاما ) كليب جديد علي قناته الخالصة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " والكليب اسمه " War " من اخراج ثيو سكودرا الذي تعاون من قبل مع دريك في كليب " Money in the Grave " .
حصد كليب " War " أكثر من 2 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير"ويتيوب " وذلك في الساعات الأولي من إطلاق الكليب.
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