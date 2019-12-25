شكرا لقرائتكم خبر عن سنة جديدة.. أدهم سليمان يطرح أغنية جديدة احتفالا بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أدهم سليمان لطرح أغنية "سينجل" بعنوان" سنة جديدة"، بمناسبة رأس السنة، وهي من كلمات هبة علي، وألحان أحمد خالد، وتوزيع وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب خلال الأيام المقبلة، من ناحية أخرى يستعد سليمان لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بمنطقة المعادى، ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانيه، وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة. ويعد أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، واشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".

كان أدهم سليمان قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال أغنية "ياسمرا"، وهى الأغنية التى كون من خلالها جمهور، خاصة بعد النجاح الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة التى حققتها الأغنية على اليوتيوب.

وجاءت شهرة أدهم سليمان، بسبب أغنية "أسمي" التي طرحت في عام 2015 وانتشرت على مواقع السوشيال ميديا بسبب الموسيقى والكلمات المختلفة.

واقتربت أغنية " ياسيدى"، للمطرب أدهم سليمان "من مليون و800 ألف مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، إذ نالت إعجاب جمهور أدهم فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلماته وألحانه، كما حققت أغنية "حكايتنا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، نجاحا كبيرا، حيث وصلت إلى مليون و700 ألف مشاهدة، ومن كلمات الأغنية الزمان مش الزمان ولا المكان .. ولا أنا نفس الإنسان..راجعه ليه وعايزة أيه اللي نسيتيه..قدر يبعك هو كمان ..حكايتنا خلصت كلها..يا أحلي كدبة كدبتها.

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