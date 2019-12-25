شيرين رضا تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب وأدوارها الصغيرة والحيوانات × 6 رسائل

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شيرين رضا تتحدث عن علاقتها بعمرودياب وأدوارها الصغيرة والحيوانات 6 رسائل

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

طالما كانت الفنانة شيرين رضا، مثيرة للجدل بتصريحاتها خلال الآونة الأخيرة، بالقدر الذى كانت فيه ملفته للأنظار بإطلالاتها الجذابة التى تحافظ من خلالها على مظهرها وشبابها الدائم، وتقول الفنانة "أعرف أن صراحتى تصدم البعض، لكننى أفضل أن أقول الحقيقة مهما كلفتنى"، وكانت هذه الكلمات التى استهلت بها شيرين رضا، حوارها مع صحيفة "الإمارات اليوم"، مؤكدة أنها لا تخشى أى هجوم بسبب تلك الصراحة، وحتى الأدوار التى قد يراها فريق ما من المشاهدين جريئة.



وكشفت شيرين رضا، أن الاحترام يحكم علاقتها بزوجها الأول الفنان عمرو دياب، مضيفة: "عمرو أبو ابنتى الوحيدة، وبالتالى فعلاقتنا مستمرة، لاسيما أننا أصدقاء فى الأساس، ومازالت المودة التى هى أساس تعاملنا منذ البداية".

وتطرّقت شيرين إلى مشاركتها فى عضوية رئاسة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الأخير، وقالت "كانت تجربة مختلفة جداً، لأننى تعودت أن أكون مشاهدة فقط استمتع بالأفلام والفعاليات، ولكن هذه المرة وضعت على كرسى الحكم، وكان على أن أشاهد بحيادية شديدة وتركيز ليس له علاقة بأهوائى الشخصية، وكنت دائماً خائفة من أن أتحيز ناحية عمل دون الآخر.. وعموماً التجربة كانت ثرية جداً، وسعدت بالمشاركة فى مهرجان بلدى مصر".

مشاركة شيرين رضا فى فيلم "الفيل الأزرق"

وعن مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق"، بجزئيه، أكدت أنه "من الأعمال المميزة جداً، التى وقعت فى حبها رغم صغر دورى، واعتبره نقلة كبيرة فى السينما، وسعيدة بتخطيه حاجز الـ 100 مليون جنيه من حيث الإيرادات، ليكون أول فيلم يحدث هذه الطفرة.. ولقد حضّرت لشخصيتى بالفيلم كثيراً، وصنعت (لوك) مخيفًا كى يتناسب مع دورى فى العمل، وسعدت بردود الأفعال التى وصلتني، وما حمسنى للمشاركة بالجزء الثانى النجاح الذى حققه الأول وإعجاب الجمهور والنقاد بهذا الفيلم".

وتابعت "إضافة إلى أن السيناريو كان مكتوباً بشكل يجعل الجزء الثانى مختلفاً، إذ استخدم الكثير من الغرافيك، علاوة على وجود عدد من ضيوف الشرف والنجوم الجدد الذين ظهروا بالجزء الثانى، وأضافوا الكثير للعمل"، وأشارت شيرين إلى أنها أصيبت بمرض شديد بسبب هذا الفيلم، إذ تعرضت لـ"فيروس" من "التاتو" الذى صنعته فى هذا الوقت، وأنقذها الأطباء من حالة صحية سيئة.

شيرين رضا تتحدث عن أدوارها السينمائية الصغيرة

بخصوص صغر أدوارها فى الجزء الثانى من "الفيل الأزرق"، وأعمال أخرى، قالت: "أنا لا يهمنى مساحة الدور أبدًا.. ما يهمنى فقط أن أشارك فى عمل ناجح وقوى ومع مجموعة من النجوم الذين أحبهم ونشعر معاً بالارتياح والعطاء، وإذا كان الدور صغيراً ومؤثراً فما المانع إذن من المشاركة، ومنذ متى والأدوار تقاس بالمساحات؟ أنا شخصياً ممثلة لا تفكر بهذه الطريقة".

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وأضافت عن فيلم "الضيف"، مع خالد الصاوى وأحمد مالك، بشكل خاص: "لم أتردد فى قبول المشاركة فى هذا العمل، وكنت متحمسة جداً، خصوصاً أنه من إخراج هادى الباجورى، وانجذبت للذى كتبه والروائى إبراهيم عيسى، لأنه عمل يناقش قضية التطرف التى لا تناقش كثيراً، لذلك وجدتها فرصة ذهبية لعمل متكامل من كل النواحي». ظهرت شيرين رضا فى فيلم "الضيف" بشخصية سيدة مسنة، وكذلك فى فيلم "فوتو كوبى".

وقالت عن تخليها عن جمالها وتجسيد هذه الأدوار، "لا أنزعج من فكرة تقديم شخصية امرأة كبيرة فى العمر بأى عمل فنى، حتى وإن كانت جدة لشاب كبير، فالممثلة لا يجب أن ترتبط بعمرها الحقيقي، بل تقدم فقط ما يتناسب مع إمكاناتها التمثيلية، وهذا ما حدث فى فيلمى (الضيف) و(فوتو كوبى)، إذ قدمت دورين لامرأة مسنة، ومريضة وكانا من أجمل الأدوار التى جسدتها وأكثرها نجاحاً وجوائز".

شيرين رضا تتحدث عن تأخر فيلم "رأس السنة"

لفتت شيرين رضا، إلى أن فيلم "رأس السنة" الذى شاركت فيه، كان من المفترض عرضه بمهرجان القاهرة السينمائى، لولا أن منتجه محمد حفظى هو نفسه رئيس المهرجان، لذلك استبعده منعاً للإحراج، مضيفة: "لا أعرف حتى الآن موعد عرض الفيلم، وهو تجربة مميزة مع عدد كبير من النجوم، مثل إياد نصار وإنجى المقدم.. وأنا أحب هذا العمل كثيراً لأنه تجربة جديدة مع صنّاع سينما جدد"، وتابعت "أحب التجديد والمغامر، لذلك أحرص بقدر المستطاع على العمل مع أشخاص يخوضون تجاربهم الأولى، لهذا أحببت المشاركة فى فيلم (رأس السنة) لأنه الأول للمخرج محمد صقر، وعلى النجوم والكبار وأصحاب الخبرة أن يدعموا المواهب، حتى يتم ضخ دماء جديدة فى السوق فى التمثيل والإخراج والتصوير وكل المجالات".

وعن كيفية حكمها على الأعمال الجيدة وتقييم النجاح الفنى، وهل الإيرادات تمثل مؤشراً أساسياً للنجاح، رأت أن "الحكم على الأعمال له مؤشرات كثيرة، ولا يتمثل فى الإيرادات دائماً، ولكن فى تأثيرها، والفكر الذى ستوصله للجمهور من خلال محتوى العمل الفني، لتجعل الناس فى حالة مناقشة مفيدة، وهذا هو النجاح الحقيقى من وجهة نظرى".

أزمة شيرين رضا بسبب الحيوانات الضالة

حول أزمتها الأخيرة بشأن الحيوانات الأليفة، قالت الفنانة شيرين رضا: "لقد فوجئت بالبعض يصرح باستباحة قتل الحيوانات الضالة مثل القطط والكلاب فى الشوارع، وهذا أمر مفزع جداً، وبمجرد كتابة تغريدة واحدة فوجئت بثورة ضدى لا أفهمها، وعموماً لا يهمنى أى مشكلة طالما أعبّر عن رأيى الحقيقى، وأنا أرفض التعامل بقسوة مع الحيوانات".