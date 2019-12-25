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أفضل 10 مسلسلات في 2019.. صراع العروش وتشرنوبل على القمة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ازدادت شعبية الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة بفضل المنافسة المحتدمة في مجال البث التدفقي بين شركات عملاقة مثل "نتفليكس" و"HBO" و"أمازون".



وشهد عام 2019 طرح مسلسلات حققت نجاحاً بالغاً، إضافة إلى أجزاء جديدة من أعمال درامية حافظت على شعبيتها التي اكتسبتها من مواسم سابقة.

ومع نهاية 2019، رصد موقع IMDB الأمريكي أفضل المسلسلات التي حققت شعبية واسعة حول العالم.

1. Game of Thrones (صراع العروش)

عرضت شبكة HBO التلفزيونية الأمريكية آخر مواسم المسلسل الجماهيري "صراع العروش" هذا العام، ورغم تباين ردود الفعل حول الجزء الأخير، لكن المؤكد أنّه حافظ على شعبيته وارتفاع إحصائيات مشاهداته حتى اللحظة الأخيرة.

يتناول المسلسل صراع 7 عائلات حول العرش، بعد قتل كثير منهم على مدار مواسم عديدة، وشهد الموسم الأخير جلوس عائلة "ستارك" على العرش الحديدي.

2. Chernobyl (تشرنوبل)

مسلسل درامي قصير مأخوذ عن الكارثة التاريخية الشهيرة لانفجار المفاعل النووي في محطة تشرنوبل للطاقة، وتدور أحداثه عام 1986، في أعقاب واحدة من أسوأ الكوارث التاريخية، وطريقة تعامل الاتحاد السوفييتي مع الحادثة.

حصد المسلسل 10 جوائز إيمي كما تفوق على "صراع العروش" في تقييمه على موقع IMDB الخاص بتقييم الجمهور للأفلام والمسلسلات.

3. Stranger Things (أشياء غريبة)

طرحت شبكة نتفليكس الأمريكية العملاقة في مجال البث التدفقي الموسم الثالث من مسلسل "أشياء غريبة" صيف هذا العام، محافظة على نجاحه الكبير تمهيدا لصدور موسم رابع خلال العام المقبل.

ويتناول المسلسل مواجهة مجموعة أطفال لعالم خارق للطبيعة ومثير للرعب يرتبط بأبحاث خفية تقوم بها الحكومة الأمريكية.

4. The Umbrella Academy (أكاديمية الشمسية)

مسلسل أبطال خارقين من إنتاج نتفليكس، وبطولة إلين بيج وإيدان جالاجر، ويتناول حياة مجموعة من اليتامى تحت سقف عجوز ثري تبناهم لتنمية قواهم الخارقة، ثم تفرقوا بمرور الوقت، وجاءت وفاة الوالد الغامضة لتعيد الأشقاء مجددا لكشف غموض حادثة الوفاة.

5. The Boys (الرفاق)

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مسلسل أبطال خارقين، من إنتاج شبكة أمازون، وبطولة كارل أوربان وجاك كويد، ويدور حول مجموعة من الرفاق يحاربون الأبطال الخارقين الفاسدين، هؤلاء ممن أساءوا استخدام قواهم الخارقة.

ومع نجاح الموسم الأول للمسلسل، يتوقع أن يصدر موسم ثانِ في فترة قريبة.

6. Watchmen (ووتش-من)

مسلسل درامي خارق، من إنتاج شبكة HBO، ورغم طرحه في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه تحول إلى ظاهرة في عالم الترفيه التلفزيوني.

يدور المسلسل حول الأبطال الخارقين وتأثير الأقنعة التي يرتدونها على سلامة وأمن المجتمع، متطرقا إلى مواضيع شائكة مثل العنصرية والمؤامرات الخفية وعنف الشرطة.

7. Fleabag (فليباج)

مسلسل بريطاني كوميدي، من بطولة فيبي والر بريدج، وهو مأخوذ عن مسرحية بريطانية ناجحة تدور حول امرأة صغيرة السن تحاول مواكبة الحياة في لندن من ناحية، ومن الأخرى تحاول التصالح مع مأساة شخصية تواجهها.

تلقى الموسم الثاني من المسلسل ترشيحا للفوز بـ3 جوائز "جولدن جلوب" لعام 2020، فضلا عن فوزه بـ6 جوائز "إيمي".

8. Peaky Blinders (بيكي بليندرز)

صدر الموسم الخامس من مسلسل "بيكي بليندرز" هذا العام، محافظا على نجاح مواسمه السابقة، وتدور أحداثه في القرن الـ19، حول عائلة تمتهن الجريمة، تصارع لفرض نفوذها وسيطرتها على المدينة بأكملها، وسط مقاومة شرسة من العصابات الإجرامية الأخرى.

9. Succession (تعاقب)

مسلسل درامي كوميدي، من إنتاج شبكة HBO، وبطولة براين كوكس، ويتناول المسلسل حياة عائلة مفككة والمشاكل الطريفة وغير المتوقعة التي تواجههم.

صدر الموسم الثاني من المسلسل هذا العام، ومن المتوقع أن ينفذ جزء ثالث منه قريبا.

10. You (أنت)

مسلسل دراما أمريكي، مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، ويتناول قصة حب تجمع مدير مكتبة في نيويورك وإحدى زبوناته إلى أن يتحول حبه لها إلى هوس مخيف.

يصدر موسم ثانِ للمسلسل بعد أيام، ويتوقع أن يحقق نجاح وشعبية الموسم الأول.