مسرحية "علاء الدين" كاملة العدد قبل انطلاقها في "الرياض"!









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية الكوميدية الاستعراضية علاء الدين، عن نفاذ تذاكر كافة أيام العروض التي ستنطلق اليوم الأربعاء في 25 من ديسمبر الجاري، علي مسرح الأميرة نورة

وكشف المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو أنه تم إخطاره رسمياً من قبل إدارة موسم الرياض بأن المسرحية رفعت بالفعل شعار كامل العدد لكافة عروضها حتى قبل انطلاقها.

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وعبّر عن سعادته البالغة بهذا النجاح الكبير الذي يفوق التوقعات، خاصةً أن مواعيد العروض تتزامن مع امتحانات منتصف العام في المملكة العربية السعودية. وقال: هذا يؤكد لي أن الرهان علي الجمهور لا يخيب، وخاصة السعودي الذي كان على العهد دائماً بكافة عروض كايرو شو في موسم الرياض، وقبلها في موسم جدة.

يُذكر أن بطل المسرحية الفنان أحمد عزّ حصد شعبية كبيرة في السعودية. حاصةً أن فيلمه "ولاد رزق2" عُرِضَ مطولاً في المملكة منذ افتتاح صالات السينما فيها، إلى جانب أكثر من فيلم مصري.

يشار إلى أن المسرحية تجمع في بطولتها إلى "عزّ،" تارا عماد(ياسمين)، محمد ثروت(الجني)، هشام اسماعيل(الوزير جعفر)، سامي مغاوري (السلطان)، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون). وهي أول مسرحية تبدأ عروضها في السعودية قبل عرضها في مصر.