نوال الزغبي تناشد المسؤولين: الرأفة بالشعب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ناشدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي زعماء لبنان بالإلتفات لأوضاع الشعب متمنية أن يتركوا مصالحهم ويغيّروا الصورة البشعة التي طبعوا فيها الوطن عبر السنوات.

وكتبت في تغريدتها الخاصة بعيد الميلاد عبر حسابها الخاص على "تويتر": "اليوم عيد الميلاد … عيد المحبة والسلام والتسامح يا ريت هالزعما بيلتفتوا لشعبن وبيتركوا مصالحن والصورة البشعة اللي فرجونا ياها على مر هالسنين وبيهدونا لبنان الحلو اللي نحن منتمناه دايما و منستاهله… الشعب اللبناني تعب وبيحقله يعيش حياة كريمة بيحلم فيها دايم”.



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