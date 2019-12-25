يارا تُقدِّم تهاني الميلاد بفيديو طريف

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قدمت الفنانة اللبنانية يارا تهاني العيد لمتابعي حسابها الخاص على "تويتر" بفيديو طريف مع ابن شقيقتها الذي أدّت معه أغنيتها الميلادية "العيد ببيروت" بديو عفوي شاركها الغناء الغناء فيه بكلماتٍ غير مفهومة.
وأرفقت الفيديو بتعليقٍ كتبت فيه: "وهَيْك العيد عَنّا هالسّنة ببيروت. شوفوا واسمعوا هالدّيو وأغنية العيد ببيروت من ألبوم كستنا الميلادي. وهالصّوت الرّائع الجديد. متحمّس كتير بموهبتو وانا اتحمّست أكتر".
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تُقدِّم تهاني الميلاد بفيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.