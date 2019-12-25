يارا تُقدِّم تهاني الميلاد بفيديو طريف









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قدمت الفنانة اللبنانية يارا تهاني العيد لمتابعي حسابها الخاص على "تويتر" بفيديو طريف مع ابن شقيقتها الذي أدّت معه أغنيتها الميلادية "العيد ببيروت" بديو عفوي شاركها الغناء الغناء فيه بكلماتٍ غير مفهومة.

وأرفقت الفيديو بتعليقٍ كتبت فيه: "وهَيْك العيد عَنّا هالسّنة ببيروت. شوفوا واسمعوا هالدّيو وأغنية العيد ببيروت من ألبوم كستنا الميلادي. وهالصّوت الرّائع الجديد. متحمّس كتير بموهبتو وانا اتحمّست أكتر".

