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قبل مى عمر.. أرقام فلكية لفساتين الفنانات بإمضاء هانى البحيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت الفنانة مى عمر، فستانًا لمصمم الأزياء الشهير هانى البحيرى فى الديفيليه السنوى، وهو فستان زفاف مصنوع من الألماس الحر يقدر بنحو 15 مليون دولار، وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس، وبمجرد الإعلان عن سعر الفستان، احتل هانى البحيرى ومى عمر قوائم البحث على جوجل تريند، وهو السعر الذى أثار صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها لم تكن هذه المرة الأولى التى يقدم فيها هانى البحيرى فستانًا من الألماس بهذا السعر الخرافى إذ تألقت العام الماضى نيكول سابا بفستان قدر بـ10 ملايين دولار.
 
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نيكول سابا
نيكول سابا

 

فستان نيكول سابا بـ10 ملايين دولار 
 
ظهرت النجمة اللبنانية نيكول سابا بالفستان فى ختام عرض أزياء قدّمه البحيرى، وتمّ ترصيع هذا الثوب بالأحجار الكريمة، مما رفع ثمنه إلى حوالى 200 مليون جنيه مصرى، أى ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكى.

وأوضح البحيرى فى تصريحات له، أن الثمن الباهظ للثوب يعود إلى ترصيعه بأحجار الماس والمجوهرات الثمينة التى غطّته من الصدر حتى نهاية الذيل الطويل، بالإضافة إلى الأكمام الشفافة والطرحة الطويلة جدًا، وأثار هذا الثوب العديد من الانتقادات نظراً لثمنه المرتفع جداً ولكنه حصد أيضاً العديد من تعليقات الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعى.
 

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فستان يسرا اللوزى بـ5 ملايين دولار 
 

وفى عام 2017، ارتدت الفنانة يسرا اللوزى فستان زفاف وصفوه بأنه الأغلى بالعالم، فى ذلك الوقت، وذلك فى الديفيله الذى أقامه مصمم الأزياء هانى البحيرى بأحد الفنادق الكبرى، عرض خلاله مجموعة من أحدث أزيائه لصيف 2018.

 

وكشف رفيق أنطوان مالك شركة المجوهرات التى شاركت فى الديفيله، فى هذا العام، بأن هذا الفستان هو الأغلى بالعالم لأنه يضم ألماظ يصل تكلفته 5 ملايين دولار، ويعد من أنقى أنواع الألماظ، موضحًا أن الفستان يحتوى على 120 قيراطًا من الألماظ.

 

سمية الخشاب
سمية الخشاب
 

فستان سمية الخشاب بـ مليون ونصف المليون دولار

فى 2015، اختتم عرض أزياء أقيم بسلطنة عمان بمفاجأة كبيرة، بعد أن ارتدت الفنانة المصرية سمية الخشاب فستاناً مرصعاً بـ200 قيراط من الألماس، ومطرز باللولو قيمته تتعدى المليون ونصف المليون دولار أمريكى، ودخل الفستان للمصمم اللبنانى الشهير وليد عطالله موسوعة جينيس. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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