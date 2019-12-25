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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مى عمر.. أرقام فلكية لفساتين الفنانات بإمضاء هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر
نيكول سابا
فستان نيكول سابا بـ10 ملايين دولار
وأوضح البحيرى فى تصريحات له، أن الثمن الباهظ للثوب يعود إلى ترصيعه بأحجار الماس والمجوهرات الثمينة التى غطّته من الصدر حتى نهاية الذيل الطويل، بالإضافة إلى الأكمام الشفافة والطرحة الطويلة جدًا، وأثار هذا الثوب العديد من الانتقادات نظراً لثمنه المرتفع جداً ولكنه حصد أيضاً العديد من تعليقات الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعى.
فستان يسرا اللوزى بـ5 ملايين دولار
وفى عام 2017، ارتدت الفنانة يسرا اللوزى فستان زفاف وصفوه بأنه الأغلى بالعالم، فى ذلك الوقت، وذلك فى الديفيله الذى أقامه مصمم الأزياء هانى البحيرى بأحد الفنادق الكبرى، عرض خلاله مجموعة من أحدث أزيائه لصيف 2018.
وكشف رفيق أنطوان مالك شركة المجوهرات التى شاركت فى الديفيله، فى هذا العام، بأن هذا الفستان هو الأغلى بالعالم لأنه يضم ألماظ يصل تكلفته 5 ملايين دولار، ويعد من أنقى أنواع الألماظ، موضحًا أن الفستان يحتوى على 120 قيراطًا من الألماظ.
سمية الخشاب
فستان سمية الخشاب بـ مليون ونصف المليون دولار
فى 2015، اختتم عرض أزياء أقيم بسلطنة عمان بمفاجأة كبيرة، بعد أن ارتدت الفنانة المصرية سمية الخشاب فستاناً مرصعاً بـ200 قيراط من الألماس، ومطرز باللولو قيمته تتعدى المليون ونصف المليون دولار أمريكى، ودخل الفستان للمصمم اللبنانى الشهير وليد عطالله موسوعة جينيس.
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