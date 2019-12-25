شكرا لقرائتكم خبر عن مع تسجيل أغنية جديدة.. أدهم نابلسى يحيى حفلا غنائيا بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الأردنى أدهم نابلسي حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الجمعة، ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التى اشتهر بها، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، و"شدنى غمرنى"، مشتاق، وغيرها من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسى خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى سجل أدهم أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على يوتيوب، كما أحيا مؤخرا أدهم نابلسى حفلا غنائيا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية ، بمشاركة المطربة كارمن سليمان وموسى.

يذكر أن أدهم نابلسى مغني أردني من أًصل فلسطيني، ولد في الأردن عام 1993، هو الابن الأصغر في عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه وينتمي لعائلة فلسطينية الأصل، وشارك فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائى " اكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العديد من الاغانى الناجحة وأبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".