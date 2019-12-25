شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعرض فيلم "الفلوس".. حكيم وعلى ربيع يغنيان "ليلة بمبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

ظهر على ربيع، وهو يردد مع حكيم كلمات أغنية ليلة بمبى، حيث قالا: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوا بلاقيهم سوا فى عينيكى والضحكة تبان.. أنا بحبك أحبك أحبك".

وكان قد انطلق، مساء الثلاثاء، عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث يتواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

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وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من، اليوم الأربعاء، خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



حكيم وعلى ربيع فى العرض الخاص لفيلم الفلوس

أما أغنية ليلة بمبى، للمطرب الشعبى حكيم، فهى أغنية من ألبومه الجديد الراجل الصح، الأغنية كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والتى طرحت عبر قناة حكيم على يوتيوب، يوم 26 نوفمبر الماضى، وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

تقول كلمات أغنية ليلة بمبى، "اضحكى بقى روقى بقى.. يلا بينا نعيش ليالينا قربى بقى واسألى بقى ده احنا ملناش غير بعضينا.. اضحكى بقى روقى بقى يلا بينا نعيش ليالينا قربى بقى واسألى بقى ده احنا ملناش غير بعضينا.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوى بلاقيهم سوا فى عينيكى وفى دقة قلبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوى بلاقيهم سوا فى عينيكى وفى دقة قلبك.. تعالى بقى واحكيلى وأنا هحكى قلبى ده ما صدق يلمحكى.. تعالى بقى واحكيلى وانا هحكى قلبى ده ما صدق يلمحكى.. تعالى جنبى يا ليلة بمبى ده أنتى حبك جوه قلبى.. تعالى جنبى دى ليلة بمبى ده أنتى حبك جوه قلبى.. ادينى فرصتى يا قمر دنيتى اعمل حاجة تفرحكى ما تضحكى بقى.. هأ هأ هأ هأ هأ هأ هأ هأ قولوووووووو".



على ربيع وحكيم يغنيان "ليلة بمبى"

"حبى وركزى ليه بتتعززى حبى وركزى ليه بتتعززى ده أنا قلبى ده ملكك وكتبته باسمك جوايا فكرى فيا أنا فى الشوق والهنا.. فكرى فيا أنا فى الشوق والهنا واحلمى كده وإنتى مفيش غيرك بس اللى معايا.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوى بلاقيهم سوا فى عينيكى وفى دقة قلبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوى بلاقيهم سوا فى عينيكى وفى دقة قلبك.. تعالى بقى واحكيلى وأنا هحكى قلبى ده ما صدق يلمحكى.. تعالى بقى واحكيلى وأنا هحكى قلبى ده ما صدق يلمحكى".

"تعالى جنبى يا ليلة بمبى ده أنتى حبك جوه قلبى.. تعالى جنبى دى ليلة بمبى ده أنتى حبك يا اللى حبك جوة قلبى.. ادينى فرصتى يا قمر دنيتى أعمل حاجة تفرحكى.. ما تضحكى بقى تعالى جنبى يا ليلة بمبى ده أنتى حبك جوه قلبى.. تعالى جنبى يا ليلة بمبى ده أنتى حبك يا اللى حبك جوة قلبى.. ادينى فرصتى يا قمر دنيتى اعمل حاجة تفرحكى.. ما تضحكى بقى هأ هأ هأ هأ .. هأ هأ هأ هأ .. قولوووووووو.. ما تضحكى بقى".