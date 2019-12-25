شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مروة ناجى تتألق فى حفل عيد العلم بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت اليوم النجمة مروة ناجى فى حفل غنائى كبير بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العلم السادس عشر، والذى أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى فى جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقدمت ناجى خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغانى تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغانى زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبى، ألف ليلة وليلة، أما براوه، أهو دا اللى صار، أنت عمرى، قال جانى بعد يومين، نسم علينا الهوا، أغلى اسم فى الوجود، حلوة يا بلدى، سهر الليالى".



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وأعربت مروة ناجى عن سعادتها البالغة عن إحيائها الحفل فى هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة على استقبالها بهذه الحفاوة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت فى التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الكبير مدحت صالح، ومن تنظيم خالد كمال.

