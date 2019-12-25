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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مروة ناجى تتألق فى حفل عيد العلم بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت مروة ناجى عن سعادتها البالغة عن إحيائها الحفل فى هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة على استقبالها بهذه الحفاوة الكبيرة.
الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت فى التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الكبير مدحت صالح، ومن تنظيم خالد كمال.
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