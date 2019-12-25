رشا مهدي عن زيارتها لـ"بهية": "كنت في بيت محاربات مش مستشفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورًا من زيارتها لمستشفى بهية.

وكتبت رشا: "كنت سعيدة جدا في زيارة مستشفى بهية .. كنت رايحة أدعم و أساند و خرجت أنا اللي عندي جرعة قوة و شجاعة و تحدي وطاقة إيجابية من المحاربات الأبطال، بهية بيت للمحاربات مش مستشفى عادية!".

وبدأت رشا مهدي، مؤخرًا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين.