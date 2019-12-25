محمد سامي لعمرو يوسف: "المسؤولية كبيرة بس أنت قدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلق بها على بوستر مسلسل "سيف الله" للفنان عمرو يوسف.

وكتب المخرج محمد سامي: "مبروك أخويا وصاحبي اللي هيكسر الدنيا، أنا عارف إن المسؤولية كبيرة بس أنت قدها".

وطرحت الشركة المُنتجة لـ"سيف الله.. خالد بن الوليد"، أول أمس، أول ملصق دعائي للمسلسل، بالتزامن مع احتفال نجم العمل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده يوم 23 ديسمبر.

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وظهر يوسف في البوستر، مرتديا زي الشخصية، إذ ظهر بالزي العسكري المستخدم في الحروب -آنذاك- باللون الأسود، ممسكًا بيده السيف، وبلحية طويل.

ودوّن صناع العمل على البوستر، أن المسلسل مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، ويكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.