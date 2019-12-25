فيديو|سبب خوف حلا شيحة وإعجاب سوسن بدر بفيلم "مش أنا" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان تامر حسني، إنه يصور حاليا فيلم "مش أنا" من إنتاج شقيقه حسام حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتابع تامر حسني خلال تصريحاته لكاميرا "عرب وود"، إن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا السوداء.

وحكى تامر حسني خلال اللقاء عن موقف طريف مع المخرجة سارة وفيق حيث ظل يقنعها برؤيته لأحد المشاهد المقرر تصويرها لترد عليه سارة قائلة : "أنا عاملة صينية بطاطس هتأكل إيدك وراها".

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وقالت الفنانة حلا شيحة إن الفنان تامر حسني، هو الذي أقترح عليها المشاركة في الفيلم، مشيرة إلى أنها خافت من الكوميديا لكن تامر حسني طمأنها.

أما الفنانة سوسن بدر التي تشارك في بطولة الفيلم مع الفنان تامر حسني، إن الفيلم مهم جدًا وبه تجربة جديدة يجب أن يتم دعمها.

ووفقا لبرنامج عرب وود، سيتم طرح الفيلم في السينمات في عيد الفطر المبارك.