بحضور سمير صبري ونبيلة عبيد.. "كريسماس" خاص لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات من احتفالهم بالكريسماس.
وحضر الحفل كل من: الفنانة ميرفت أمين، ونبيلة عبيد، وسمير صبري، ودلال عبدالعزيز وعدد من الأصدقاء.
وكانت الإعلامية بوسي شلبي، حضرت مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم الفلوس للفنان تامر حسني.
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