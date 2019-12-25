بحضور سمير صبري ونبيلة عبيد.. "كريسماس" خاص لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات من احتفالهم بالكريسماس.

وحضر الحفل كل من: الفنانة ميرفت أمين، ونبيلة عبيد، وسمير صبري، ودلال عبدالعزيز وعدد من الأصدقاء.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، حضرت مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم الفلوس للفنان تامر حسني.