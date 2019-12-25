بينهن رانيا يوسف ومصطفى فهمي مع زوجته.. فنانون احتفلوا بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من الفنانين على الاحتفال وتهنئة جمهورهم بأعياد الميلاد، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وعلقت: "عيد ميلاد وإجازات سعيدة لكل شخص".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها وهي تجلس أمام شجرة عيد الميلاد، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو لها وهي ترتدي ملابس تشبه لشجرة الكريسماس، وعلقت: "أنا أحب هذا الوقت من العام".

هند صبري

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نشرت الفنانة هند صبري صورتين من احتفالها بعيد الميلاد، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للذين يحتفلون به".

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف تصميما عبر حسابها على إنستجرام، احتفالا بأعياد الميلاد، وأعلنت عن مسابقة لجمهورها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة لشجرة عيد الميلاد، وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد لأصدقائي وجمهوري".

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة لها مع حفيدتيها عبر خاصية الاستوري على موقع إنستجرام.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي صورتين لهما وهما يحتفلان بعيد الميلاد.