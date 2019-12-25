إليسا تلعب البلياردو ودانا حمدان مع شقيقتيها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: حسن الرداد نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "شناب شات". دينا نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقاتها. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس. دانا حمدان Advertisements نشرت دانا حمدان صورة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها بشقيقتيها مي سليم وميس حمدان داخل سيارة، وهن يحتفلن بالعام الجديد. إليسا نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلعب "البلياردو". لوجين عمران نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها الفنانة العراقية شذى حسون. أمل بوشوشة نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. دنيا بطمة نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. حنان مطاوع نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بفستان أسود.

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