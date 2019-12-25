فيديو| علي ربيع يغني"ليلة بمبي" مع حكيم في العرض الخاص لـ"الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له رفقة الفنان علي ربيع، وهما يغنيان أغنية "ليلة بمبي"، من العرض الخاص لفيلم "الفلوس". وكتب حكيم في تعليقه على الفيديو: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك، مع علي ربيع أغنية ليلة بمبي". Advertisements "ليلة بمبي" أطلقها حكيم 26 نوفمبر الماضي، وهي من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق. وأقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بحوض الفنان تامر حسني وزينة وعلي ربيع وحكيم ونجوم الفن. ويحيي الفنان حكيم في الكريسماس 3 حفلات، الأولى بمشاركة هيفاء وهبي فى فورسيزون، وتتروح أسعار التذاكر بين 5000 و7000 و8500 جنيه، والثانية بمشاركة عاصي الحلاني وأمينة وموسى في فندق "كونكورد السلام"، وأسعار التذاكر 5000 و6000 و7000 جنيه، والثالثة مع المطربة نجوان والراقصتين صافيناز وأنستازيا في جي دبليو ماريوت.

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