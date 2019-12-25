بالصوروالفيديو| تدافع والتفاف حول تامر حسني في عرض "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد العرض الخاص لفيلم الفلوس، تدافع الجمهور وكاميرات وسائل الإعلام المتواجدة للتغطية، حول الفنان تامر حسني.

كما شهد العرض حضور مجموعة كبيرة من جمهور تامر، الذين أخذوا يصرخون ويهتفون باسمه، وحرص هو على التقاط الصور التذكارية مع عدد منهم.

حضر العرض المُقام في ڤوكس سينما بمول مصر: "زينة، عائشة بن أحمد، المخرج سعيد الماروق، خالد الصاوي، هنا الزاهد، هشام ماجد، أكرم حسني، علي ربيع، السيناريست محمد عبدالمعطي، السيناريست أمير طعيمة".

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"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق. بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".