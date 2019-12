هيثم سعيد يطلق "أكثر" أول اغنية من ألبومه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:42 صباحاً - ودع الفنان المصري هيثم سعيد عام 2019 سعيد بإطلاق "أكثر" وهي أول أغنية من ألبومه الجديد المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة.



الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي.







البوم هيثم سعيد المنتظر سوف يتم بالتعاون بينه وبين شركة Music Is My Life وهي تدعمه بكل خطواته الفنيّة إيماناً به كفنان محترف ومتعدد المواهب.



من ناحية أخرى تعاونت Music Is My Life على الليريك فيديو الخاص بالأغنية مع المخرج ابراهيم كسرواني والمصمّمة ريتا موصللي، بطريقة تبرز شخصية هيثم سعيد الشبابية والمنفتحة والعفوية.



الأغنية تجمع بين الرومانسيّة والكلاسيكيّ الشعبي، وهي متوفّرة على جميع المتاجر الرقميّة العالميّة، كما تم طرح الفيديو الخاص بها على يوتيوب شركة "وتري".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"