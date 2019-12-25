أكدت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم في مقطع فيديو على حسابها في سناب شات أن جنسيتها سعودية. وعرضت بدور صورة من هويتها وقالت أنها سعودية ومن جدور السعودية غصبن عن الكل.

وعن والدها قالت أنه يدعى أحمد عبدالعزيز البراهيم وكان موظف في أمارة المنطقة الشرقية ويعمل رئيس قسم تراخيص الأسلحة.

وأضافت أن والدها يعمل في وظيفة حساسة بالدولة لا يشغلها أى فرد.

وعن الانتقادات التى وجهت لها الفترة الماضية قالت بدور ان كلامكم ليس منزل من السماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بدور البراهيم تعرض صورة لـ هويتها.. وتكشف عن وظيفة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.