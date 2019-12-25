جامعة جازان تحصد المركز الثاني في جائزة سابك

حصد طلاب جامعة جازان المركز الثاني في جائزة سابك لأفضل مشاريع تخرج في الهندسة الكيميائية.

وفي هذا السياق، أقيم حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين في الجائزة، بحضور نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون بشركة سابك فهد الشريهي، وناصر الحربي مدير أعلى الشؤون التقنية، ووكلاء الجامعة، ومنسوبي كلية الهندسة والطلاب، في برج الإدارة العليا.

وألقى مدير الجامعة مرعي حسين القحطاني كلمة خلال الحفل، أكد فيها أنّ برامج الجامعة ومناهجها العلمية مواكِبة لسوق العمل ومخرجاتها مميزة .

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كما رحّب بوفد شركة سابك وطلاب كلية الهندسة الفائزين بجائزة سابك لأفضل مشروع تخرّج في الهندسة الكيميائية، وهم: عبدالله المالكي، ومحمد البرناوي، وماجد هاشم، وعبدالعزيز غروي، والمشرف على تخرّجهم الدكتور إبراهيم معافا، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد أبوطالب، معربًا عن فخر الجامعة بهم.

ووجه شكره إلى شركة سابك لدعمها البحث العلمي ودعم الجامعات في المملكة للإبداع. واعتبر القحطاني أنّ هذا النجاح يدل على العمل والجهود الجبارة التي تبذلها الجامعة بمختلف مؤسساتها، لتجويد مخرجاتها، مشيدًا بكلية الهندسة والعاملين فيها على الجهود المبذولة لهذا التتويج.

أما نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون بشركة سابك فهد الشريهي، فقد أكد أنّ الجائزة طوال سنواتها تدعم الطلاب في الجامعات، وتنمّي الحس البحثي والابتكاري لديهم، فيما تم هذا العام فتحها لجميع الجامعات بالمملكة، بعد أن كانت مقتصرة على عدد محدود من الجامعات، ووجود جامعة جازان ضمن قائمة المتوّجين، ينعكس على جودة مخرجاتها وتطورها العلمي والبحثي.

وأضاف الشريهي، بأنّ المملكة مليئة بالكفاءات ونأمل منهم كلّ خير، وعلى الجامعات إبرازها بشكل جيد، لأنهم مستقبل هذا الوطن.