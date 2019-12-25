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طارق مدكور يحتفل بـ 20 سنة على قمرين لعمرو دياب
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
احتفل الموزع طارق مدكور بمرور 20 عامًا على صدور ألبوم "قمرين" للنجم عمرو دياب والذى صدر عام 1999، وشارك فيه مدكور بـ5 أغنيات وهى؛ قمرين، أنا، خليك فاكرنى، بحبك أكتر، حكياتى، وهو الألبوم الـ 17 للهضبة، وتضمن دويتوهات مع الشاب خالد وأنجيلا ديميتريو، وتعتبر أبرز محطات مدكور، كانت فى عمر 16 عاما عندما بدأ التعاون مع عمرو دياب وعرفه على الملحنين والشعراء، كما تعاون مع محمد منير فى أغانى من كلمات عبد الرحمن الأبنودى، بالإضافة إلى تعاونه مع الراحل عامر منيب.
يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم تتعاون مع الموزع شريف مدكور فى عمل غنائى قريبا بعد أن زارته فى الاستوديو الخاص به خلال تواجدها فى مصر، استعدادا للعمل على طرح ألبومها الجديد العام المقبل.
واجتمع الشعراء الثلاثة تامر حسين وأمير طعيمة وخالد تاج الدين مع الهضبة عمرو دياب فى طائرة واحدة، بعد مشاركتهم فى حفل "ميدل بيست"، الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.
ومن المعروف أن الثلاثة شعراء تعاونوا مع الهضبة عمرو دياب فى عدة أغانى ناجحة، فالشاعر تامر حسين تعاون مع الهضبة ما يقرب من 50 أغنية أبرزهم، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "راجع"، "وياه"، "بناديك تعالى"، ساعة الفراق".
وتعاون الشاعر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب، "كمل كلامك، "حكايتك ايه"، "الله لا يرحمنى منك"، أما الشاعر خالد تاج فتعاون مع الهضبة من خلال أغنيات عديدة أبرزها، "ليلي نهاري" "قصاد عينى" "وماله" "قبل الوداع" وآخرها أغنية كأس العالم "الفرحة الليلة".
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