بيت الغناء العربي يقيم حفل يجمع "نجوم الأصوات" و"المواهب الذهبية" بشارع المعز

القاهرة - لايف ستايل
في إطار خطة صندوق التنمية الثقافية في دمج أصحاب الهمم، يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع للصندوق في السابعة والنصف مساء الخميس 26 ديسمبر حفل يجمع بين مجموعة من الأصوات الفائزة فى مسابقتي "الصوت الذهبي" و"المواهب الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة" والذي نظمهما الصندوق خلال الدورات السابقة.
يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغانى تراث الموسيقى العربية منها: "إن راح منك يا عين"، "ما تفوتنيش أنا وحدي"،" يا حبيبتي يا مصر"، "قولي حاجة" و"يا للي عاش".
حيث ستكون تلك الأغانى بأصوات الفنانين الشباب: "إبراهيم محمد" ، "رحمه ممدوح" ، "مصطفي أحمد"، "نانسي عاطف"، "عمر فرحان" ،"ثريا مدحت"، كما يشارك بالعزف علي الأورج الموهبة الذهبية "يمني محمد علي" .
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