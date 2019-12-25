توافد النجوم وصناع العمل على العرض الخاص لفيلم " الفلوس" لتامر حسنى

شهدت إحدى دور العرض بمدينة 6 اكتوبر توافد صناع وفريق عمل فيلم "الفلوس" على العرض الخاص تمهيدا لإنطلاقه غدا بشكل رسمى. وتواجد الممثلة زينة والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، مع بطل الفيلم تامر حسنى. وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

قد يهمك أيضا:

"نيوسنشري" تطلق الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس"

أحمد السقا وجوهرة ومي عز الدين ضيوف شرف فيلم "الفلوس"