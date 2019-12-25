شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى يهنئان الجمهور بشجرة الكريسماس على إنستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مصطفى فهمى وزوجته اللبنانية فاتن موسى، بمناسبة الكريسماس، حيث نشرت الإعلامية اللبنانية صورتها مع زوجها بجوار شجرة الكريسماس، موجهين التهنئة للجمهور من خلال رسالة عبر إنستجرام، حيث قالت فاتن "عيد ميلاد سعيد لكم جميعًا من مصطفى ومنى".

ويشار إلى أن الفنان مصطفى فهمى تزوج من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما فى دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.



مصطفى فهمى وزوجته يهنئان الجمهور بعيد الميلاد

ويذكر أن عددا من النجوم كانوا قد احتفلوا بالكريسماس فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، مقاطع فيديو وصور من الاحتفالات عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، والتى حضرها كل من الفنانة نبيلة عبيد، والفنان سمير صبرى، والفنانة دلال عبد العزيز.

نشرت بوسى شلبى، مقاطع فيديو وصور بفلاتر الكريسماس على إنستجرام، حيث ظهر الفنان سمير صبرى بفلتر الكريسماس والذى يجعله مرتديًا طاقية بابا نويل، كما ظهرت الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبد العزيز، بنفس المظهر، مهنئين جميعًا الجمهور بالكريسماس وأعياد الميلاد، كما ظهرت معهم فى صورة أخرى الفنانة ميرفت أمين، وعدد آخر من الفنانات.



مصطفى فهمى وزوجته بجوار شجرة الكريسماس

وكانت الإعلامية بوسى شلبى، قد سبقت مشاركتها فى هذا الحفل، بحضور العرض الأول لفيلم "الفلوس"، الذى انطلق مساء الثلاثاء، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ونشرت حينها مقاطع فيديو وصور، وظهرت فى إحدى مقاطع الفيديو الفنانة زينة، أثناء إجرائها لقاءات تليفزيونية مع وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث، كما كشفت عن الإقبال الكثيف من وسائل الإعلام المختلفة والجمهور لمشاهدة العرض الأول لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى.

وكان قد انطلق مساء الثلاثاء، العرض الأول لفيلم "الفلوس"، بحضور صناع العمل الفنى وفى مقدمتهم النجم تامر حسنى، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، الذين كان بينهم الفنان على ربيع، ويذكر أنه فى مقطع فيديو قبل انطلاق العرض، هنأ نجم مسرح مصر، الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد، وكان هذا بطريقته الكوميدية المعهودة، وفى مقطع الفيديو، يظهر الفنانان تامر حسنى وعلى ربيع، وبعدما صافحه واحتضنه، قال على ربيع "عامل إيه.. مبروك.. هندغدغ الدنيا دلوقتى"، ورد عليه تامر حسنى، "الحمد لله.. يارب"، ثم التقطا الصور أمام كاميرات وسائل الإعلام معًا.

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مصطفى فهمى وزوجته يهنئان الجمهور باحتفالات الكريسماس

ويشار إلى أن عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، أقيم فى عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث يتواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

ويحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من غد الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪.