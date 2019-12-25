شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 7 أغانى فى ألبوم لطيفة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت المطربة التونسية لطيفة على فريق ألبومه الجديد، والذي يتكون من مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، يحمل اسم ألبوم "أقوي واحده"، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد، ومن أبرز أغاني الألبوم.

"أنت ياه"

من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور.

"أقوى وحدة"

هي تعتبر أغنية اسم الألبوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب.

"سلمولى ع اللى غايب"

من كلمات ابتسام محروس، وألحان محمدي، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر ياسر أنور.

"بهرب من وجعى"

من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع الموسيقي أحمد دياب.

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"مابكرهوش"

من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

"زيدي"

من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع مونتي.

"دمرت اللي مايتدمر"

من كلمات وألحان وتوزيع مونتي.