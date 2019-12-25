شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 7 أغانى فى ألبوم لطيفة الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت المطربة التونسية لطيفة على فريق ألبومه الجديد، والذي يتكون من مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، يحمل اسم ألبوم "أقوي واحده"، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد، ومن أبرز أغاني الألبوم."أنت ياه"
من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور."أقوى وحدة"
هي تعتبر أغنية اسم الألبوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب."سلمولى ع اللى غايب"
من كلمات ابتسام محروس، وألحان محمدي، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر ياسر أنور."بهرب من وجعى"
من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع الموسيقي أحمد دياب.
من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور."زيدي"
من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع مونتي."دمرت اللي مايتدمر"
من كلمات وألحان وتوزيع مونتي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز 7 أغانى فى ألبوم لطيفة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.