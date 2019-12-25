«اللايك» تشعل حرب التصريحات بين إليسا وميريام فارس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس النار على مواطنتها النجمة إليسا، مشددة على أن الأخيرة اساءت لها بعد وضعها لعلامة «لايك» أو اعجاب على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان »«ميريام فارس تسيء لمصر».

ميريام كانت قد اثارت أزمة قوية بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن غيابها عن احياء الحفلات في مصر، حيث قالت: «بعد الثورة تغيرت أشياء كثيرة وصرت أكبر وارتفع أجري بكثير، وزادت متطلباتي وصرت تقيله على مصر ولهذا السبب لا تجدوني في مصر»، وذلك على هامش حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الأخيرة بالمغرب.

إليسا صرحت برأيها في الأزمة بمؤتمر صحفي قالت فيه: «كل إنسان يخطئ، طبعًا أنا سمعت ما قالتهُ ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان»، وأضافت: «بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر».

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وعن قيامها بوضع علامة اعجاب على إحدى التغريدات التي نشرت مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات ميريام، قالت إليسا: «ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام»، وتابعت: «ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها».

وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على الأمة، اشتعلت حرب تصريحات بين النجمتين، حيث أكدت ملكة المسرح أنها اعتبرت «لايك» إليسا إساءة لها، وقالت: «لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك خاصتها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي».

وأضافت: «إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها»، متسائلة: «إنتي شايفة إن دي حاجه تضحك؟».

تصريحات ميريام لم تمر مرور الكرام على إليسا، حيث اعادت نشر مقطع الفيديو المثير للأولى مرة أخرى، كما ردت على أحد متابعيها الذي كتب منتقداً تصريحات ميريام: «قال هي ما غلطت لما حكيت عن ام الدنيا مصر و ما عجبها انه اليسا دافعت عنها يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن على التافهة دي»، لترد عليه إليسا بتدوينة نارية، كتبت فيها: «حبيبي كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا».