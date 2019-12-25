ابنة كيم كاردشيان تحمل حقيبة باهظة الثمن.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بدأت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، في قضاء بضعة أيام برفقة أسرتها في موسم العطلات والاستعداد للاحتفال بالعام الجديد.

كيم كاردشيان شوهدت، يوم الأحد 22 ديسمبر، في نيويورك، أثناء تجولها برفقة طفليها “نورث” البالغة من العمر 6 أعوام و”سانت” البالغ من العمر 4 أعوام، للاستمتاع بوقتهما في موقع غابة من وحي فيلم “Frozen 2”، في منطقة “ساكس أفينو”، والذي يتميز بأجوائه من وحي فيلم ديزني الشهير، ليمنح الأطفال تجربة الدخول في أجواء فيلم “Frozen 2”.

وكما هو متوقع، اعتمدت كيم إطلالة لافتة؛ حيث ارتدت توبا أصفر ونسقته مع بنطلون جلدي باللون البيج، وزاد تألقها بمعطف طويل تميز بنقشة الثعبان بلون الكراميل، وأكملت إطلالتها بسنكيرز زاه ونظارات تماشت مع إطلالتها، وتركت خصلاتها منسدلة.

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وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، لفتت نورث الأنظار أكثر؛ إذ ظهرت بواحدة من أغلى الحقائب في العالم، واختارت حقيبة بيركين بيضاء صغيرة من علامة “هيرميس” الشهيرة لإكمال إطلالتها.

وهذه الحقيبة تعد من الأغلى في العالم؛ إذ تشتهر “هيرميس” بحقائبها الفخمة، وخاصة حقائب الـ “بيركين”، والتي يتراوح سعرها بين 10 و150 ألف دولار وأكثر أيضا.

بالإضافة إلى الحقيبة الأنيقة الباهظة وحذاء باللون نفسه، لفتت نورث الأنظار بارتدائها “تشوكر” من اللآلئ، لإكمال إطلالتها العصرية بمعطف التيدي بير وبنطلون بني فضفاض على غرار والدتها، كما أنها ارتدت توبا ذا كتف واحدة.

وبدا تأثير العارضة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، واضحا على إطلالة ابنتها، كما كان أسلوب كاني ويست طاغيا على إطلالة سانت، إذ ارتدى “تي شيرت” وبنطلونا فضفاضا، وقميص جينز واسعا و”سنيكرز” أسود، في إطلالة عصرية ظريفة من وحي والده.