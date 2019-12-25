إيجي أزاليا تنفصل عن حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة الأسترالية الشهيرة إيجي أزاليا، انفصالها عن صديقها المغني العالمي بلايبوي كارتي.

النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، كتبت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مساء الجمعة قالت فيه إنها أصبحت عزباء وبعد فترة وجيزة، تابعت بمنشور آخر تعتذر لمعجبيها عن إعلان انفصالها هي ومغني الراب.

ايجي أزاليا قالت في بداية المنشور: أنا بحاجة لتقديم اعتذار، ليس من شخصيتي أن أضع كل الأفعال التي أمارسها في حياتي الخاصة على الإنترنت ليعلق عليها العالم، شعرت بالضيق الشديد وقمت بالاندفاع ثم شعرت بالندم على الفور، ولكن بعد فوات الأوان للتراجع.

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وتابعت النجمة العالمية: الحقيقة هي أنني أحب كارتي كثيرا، وسأظل دائما، لذا فالجميع يجب أن يسمع اعتذاري لإعلان شيء عام كان يجب أن يظل دائما بيني وبينه فقط.

ولم يشر إلى أن الهدف من المنشور الثاني هو إعلام جمهورها أن العلاقة عادت بينهما، أم مجرد الاعتذار عن الحديث عن الأمور الخاصة بينهما على الملأ.

يشار إلى أن الاثنين التقيا في عام 2018، وبعد فترة وجيزة من تأكيد علاقتهما، قاما بالخطوة التالية وانتقلا للعيش معا.