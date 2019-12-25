أديل تستعرض رشاقتها في جلسة تصوير للكريسماس.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة والمطربة البريطانية أديل، مجموعة من اللقطات الجديدة لها التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، احتفالا بموسم أعياد الكريسماس.
صحيفة الديلي ميل نشرت اللقطات المميزة، التي ظهرت بها أديل وظهرت عليها رشاقتها التي فاجأت بها متابعيها نهاية العام الماضي.
وظهر بجانب أديل في هذه اللقطات، سانتا كلوز، وشخص متنكر في شخصية لص الكريسماس الملقب بـ “زا جرينش”.
وكانت النجمة العالمية، البالغة من العمر 31 عاما، حديث المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الشهور الماضية، وذلك بعد أن فاجأت النجمة الإنجليزية الكبيرة محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغني دريك بهوليوود.
وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن اللقطات المثيرة للجدل التي انتشرت لأديل بعد خسارتها للوزن، ظهرت بها وكأنها إنسانة جديدة يتعرف عليها الجمهور للمرة الأولى، بعد تخلصها من الكثير من وزنها واكتسابها لنحافة ملحوظة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أديل في ظهورها بحفل عيد ميلاد دريك، كانت بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Etro.
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