نفاد تذاكر «علاء الدين» لأحمد عز بموسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية الكوميدية الاستعراضية علاء الدين للنجم المصري أحمد عز، عن نفاد تذاكر جميع أيام العرض للمسرحية التى تنطلق أولى عروضها يوم الأربعاء 25 ديسمبر، على مسرح الأميرة نورا.

ومن جانبه أبدى المخرج والمنتج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو سعادته بنفاد التذاكر، خاصة أن تلك الفترة تتزامن مع امتحانات منتصف العام فى المملكة العربية السعودية.

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ونشر المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على إنستجرام صورة لأبطال المسرحية وعلق عليها قائلا “كتيبة الإعدام.. ربنا ينصرنا.. قبل العرض بـ 24 ساعة.. محتاجين دعوتكم.. مسرحية علاء الدين فى الرياض”، وسيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا ابتداء من يوم 25 إلى 28 ديسمبر الحالي.

وأقام بندر الإيداء، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، أول أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية “علاء الدين” للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل.

والجدير بالذكر أن مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى و بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجنى)، و هشام إسماعيل(الوزير جعفر) و سامى مغاورى (السلطان) ، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون) .