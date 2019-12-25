أسلحة ومخدرات على طائرة مغني الراب الأمريكي ليل وين

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

عثرت السلطات الأمريكية، الاثنين، على كمية من الأسلحة والمخدرات على متن الطائرة الخاصة بالمطرب الأمريكي المعروف "ليل وين" وهو من أشهر مغني الراب عالميا.



وقال التقرير الصادر عن الشرطة، إن عملاء فيدراليين أحضروا مذكرة تفتيش للطائرة الخاصة بالمطرب دوين مايكل كارتّْر المعروف باسم "ليل وين"، وعثروا فيها على أسلحة وعقاقير بعد أن هبطت في مطار ميامي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن ضباطا من مقاطعة ميامي حصلوا على معلومات تفيد بأنه سيتم نقل مخدرات وأسلحة على متن الطائرة فنبّهوا السلطات الفيدرالية حتى يتمكنوا من الحصول على مذكرة التفتيش.

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وذكرت الصحيفة أيضا أن العملاء عثروا على "الكوكايين" و"الأفيونيات" و"البنادق"، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم القبض على "وين" أو أي عضو من أعضاء الوفد المرافق له بعد البحث.

وكان مغني الراب "ليل وين" استقل طائرته من طراز G-V متجها من كاليفورنيا إلى ميامي وعلى متنها 14 شخصا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها "وين" تهمة حيازة الأسلحة ففي عام 2009، أقر بأنه مذنب بسبب حيازته سلاح من عيار 40 في مانهاتن وقضى عاما كاملا في السجن.