ماجد المهندس يطرح "حلم وحقيقة" في وداع 2019

طرح النجم العراقي ماجد المهندس، حصرياً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، عمل غنائي جديد بعنوان “حلم وحقيقة“. جاءت أغنية "حلم وحقيقة" حملت كلمات جموح والحان عادل عبدالله وتوزيع مهند خضر. يُودع البرنس العراقي عام ٢٠١٩ الذي شهد على نجاحات جديدة في مشواره الفني بأجمل طريقة، طارحاً عمل غنائي متميز من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.

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