شمعة واحدة تحيي ذكرى ميلاد جورج وسوف

احتفل الفنان السوري جورج وسوف بذكرى ميلاده الـ58 مع ابنيه جورج جونيور وحاتم وسوف، قبل تلك الذكرى بيوم واحد في أحد الأماكن العامة. وأظهرت الصورة، التي نشرها الفنان السوري، وجود شمعة واحدة على الطاولة، رفقة ابنيه، قبل ميلاده الذي يصادف غدًا الاثنين 23 ديسمبر. وعلق جورج على الصورة مازحًا: "منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري"، والتي لاقت إعجاب الكثير من المتابعين والجمهور، وفقًا لموقع القدس العربي.

يذكر أنه أثير مؤخرًا شائعات عن وفاة الفنان جورج وسوف إثر إصابته بأزمة قلبية، وتبين لاحقًا أنها غير صحيحة، لكن أنباء تتحدث عن أنه يتابع حاليًا علاجه من الشلل المؤقت الذي أصيب به قبل سنوات.

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