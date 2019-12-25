شكرا لقرائتكم خبر عن هندغدغ الدنيا.. على ربيع يهنئ تامر حسنى بطريقته فى العرض الأول لـ"الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء الثلاثاء، العرض الأول لـ فيلم "الفلوس"، بحضور صناع العمل الفنى وفى مقدمتهم النجم تامر حسنى، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، الذين كان بينهم الفنان على ربيع، وفى مقطع فيديو قبل انطلاق العرض، هنأ نجم مسرح مصر، الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد، وكان هذا بطريقته الكوميدية المعهودة.

وفى مقطع فيديو مقتضب، يظهر الفنانان تامر حسنى وعلى ربيع، وبعدما صافحه واحتضنه، قال على ربيع "عامل إيه.. مبروك.. هندغدغ الدنيا دلوقتى"، ورد عليه تامر حسنى، "الحمد لله.. يارب"، ثم التقطا الصور أمام كاميرات وسائل الإعلام معًا.

وكان انطلق، قبل قليل، عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث يتواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

ويحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

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وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من غد الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



تامر حسنى وعلى ربيع

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪.