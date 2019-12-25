شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوره بيحبه.. شاهد لحظة وصول تامر حسنى العرض الأول لفيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو للحظة وصول النجم تامر حسنى، لصالة العرض الأول لـ فيلم "الفلوس"، مساء الثلاثاء، حيث احتشد عدد كبير من الجمهور ووسائل الإعلام لاستقبال نجم الفيلم، فيما تعالت الأصوات للنداء على تامر حسنى، تعبيرًا عن حب الجمهور لنجمه، فيما وجد تامر حسنى صعوبة أثناء مروره للدخول لصالة عرض الفيلم بسبب الزحام الشديد من حوله.

يشار إلى أنه قد انطلق مساء الثلاثاء، العرض الأول لفيلم "الفلوس"، بحضور صناع العمل الفنى وفى مقدمتهم النجم تامر حسنى، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، الذين كان بينهم الفنان على ربيع.

ويذكر أنه فى مقطع فيديو قبل انطلاق العرض، هنأ نجم مسرح مصر، الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد، وكان هذا بطريقته الكوميدية المعهودة، وفى مقطع الفيديو، يظهر الفنانان تامر حسنى وعلى ربيع، وبعدما صافحه واحتضنه، قال على ربيع "عامل إيه.. مبروك.. هندغدغ الدنيا دلوقتى"، ورد عليه تامر حسنى، "الحمد لله.. يارب"، ثم التقطا الصور أمام كاميرات وسائل الإعلام معًا.

وكان انطلق، قبل قليل، عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث يتواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

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لحظة وصول تامر حسنى للعرض الأول لفيلم الفلوس

ويحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من غد الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.



زحام شديد حول تامر حسنى فى العرض الأول لفيلم الفلوس

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪.