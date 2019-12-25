شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لفيلم Bombshell لـ تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان في أول 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الدراما والسيرة الذاتية Bombshell، من بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، إيرادات ضعيفة بلغت 5 مليون و518 ألف دولارأمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبرالماضى في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته بجانب تشارليز ثيرون نيكول كيدمان، مارجو روبى، جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.

فيلم Bombshell يدورحول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.

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من جانب آخر تشارك مارجوت روبي في فيلم الأكشن المنتظر Birds of Prey وتشاركها البطولة مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدوربعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".