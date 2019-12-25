شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحكيم وحلا شيحة وعائشة بن أحمد وجوهرة يحضرون العرض الخاص لـ"الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، منذ قليل، عرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث يتواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

ويحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنانة عائشة بن أحمد، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من غد الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪ .