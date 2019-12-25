بالفيديو: نهى نبيل تستعرض مع أطفالها فخامة منزلها الجديد في دبي

استعرضت نهى نبيل فخامة منزلها الجديد في دبي بلقطات عفوية مع أطفالها نشرتها عبر حسابها على سناب شات.

وكشفت الفاشينيستا الكويتية أن منزلها لم تكتمل ديكوراته بعد لكنها وأطفالها متحمسين تماماً ومتعجلين على الإقامة فيه.

وقالت نهى نبيل إنها قررت شراء منزل في دبي إلى جانب بيتها الأصلي في الكويت، وذلك لأنها تتردد على دبي كثيراً وتشعر أنها موطنها الثاني.

وبينت لقطات الفيديو عن تفاصيل كل غرفة من غرف المنزل، كما أنها أكدت أنها تخطط لتجديد حديقته، مؤكدة أن دبي رسمياً باتت بلدها الثاني.

وأكدت نهى نبيل أنها أرادت أن تكون ديكورات منزلها الجديد مستوحاة من ديكورات الفنادق البسيطة وكذلك المنازل الأمريكية، وأنها سعيدة جداً أن شكله قد صار كما كانت تحلم به تماماً بعد أن تم تأسيسه.

وظهرت الفاشينيستا الكويتية في لقطات عفوية خلال مقطع الفيديو مع أطفالها الذين أبدوا سعادتهم الشديدة بالبيت الجديد، كما ظلت تمزح معهم وتقبلهم بطريقة أمومية عفوية.