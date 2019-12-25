"Old Town Road" تتصدر قائمة أفضل 10 أغاني على مستوى العالم

نشر محرك البحث "جوجل"، قائمة أكثر 10 أغاني، سيطرت على بحث مستخدمي موقع البحث خلال عام 2019، وفيما نعرض لكم أبرز 10 أغاني بحث عنه العالم في 2019. العالم في 2019. اقرأ أيضًا.. ترند 2019.. «المنتقمون نهاية اللعبة» يتصدر قائمة أكثر الأفلام بحثًا في العالم 1- طريق المدينة القديمة " Old Town Road". 2- خواتم7 " 7 Rings". 3- بارز "Shallow". 4- الآنسة "Señorita". 5- ذكريات" Memories". Advertisements 6- إلي المجهور " Into the Unknown" 7- عالم جديد تماما" A Whole New World". 8- دوار الشمس"Sunflower". 9- سيدة مثير" Sexy Lady". 10- شاب سيء "Bad Guy".

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