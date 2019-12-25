في أقل من 24 ساعة.. دريك يكسر حاجز الـ 4 مليون

كسر الفنان العالمي دريك حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة، منذ طرحه كليب War، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يذكر أن الفنان العالمي دريك طرح مؤخرًا كليب بعنوان Money In The Grave، وشاركه الفنان العالمي ريك روس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 27 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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