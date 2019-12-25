رامي إمام ينشر صورة مع الزعيم وجده من 38 عامًا

نشر المخرج الكبير رامي إمام صورة مع ولد الزعيم عادل إمام منذ 38 عاما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلَّق "رامي" علي الصورة قائلًا:"الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من أحب الصور لي ... مش لأن فيها ٣ أجيال بيتصوروا ...لا ... لأن فيها جدي الله

يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه.

وأضاف: والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه .. و أحلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا "روح

يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان" .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا إتمنيت ساعتها أن الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس أنه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك".