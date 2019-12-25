"هتروح لفين".. مفاجأة آية عبدالرؤوف لجمهورها في الكريسماس

تستعد المطربة آية عبدالرؤوف لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "هتروح لفين" تزامنًا مع الاحتفال بأعياد رأس السنة 2020.
"هتروح لفين" من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان علاء الراوي وتوزيععمر إسماعيل، وتطرحها آية عبدالرؤوف على طريقة الفيديو كليب، وتمنت أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها في موسم الكريسماس، كما وعدتهم بأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال آية عبدالرؤوف، أغنية "مصدقة إحساسها"، من كلمات محمد جشم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع "زووم"، واقتربت الأغنية من 200 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها على "اليوتيوب".
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