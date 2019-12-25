مصطفى سالم ينضم إلى أبطال فيلم "2 طلعت حرب"

يواصل الفنان مصطفى سالم، تصوير مشاهده في فيلم "2 طلعت حرب"، مع المخرج مجدي أحمد علي، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات. ويجسد "مصطفى" خلال العمل شخصية "محمود"، وهو تاجر شنطة في وسط البلد، التي تدور بها الأحداث، وهو صديق بطلي العمل. وتدور أحداث الفيلم حول الأوضاع التي شهدتها مصر، من خلال شقة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، تشهد على مدار السنين تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة جدا وكأنها شاهدة على العصر.

ويشارك في بطولة العمل الذي تكتبه هانزادة فكري، ويخرجه المخرج مجدي أحمد علي، كل من أحمد وفيق ومحمود قابيل وأحمد مجدي وسهر الصايغ ومنة فضالي وسمير صبري ودلال عبد العزيز وعبير صبري.

يذكر أن "مصطفى" ينتظر عرض مسلسله الجديد "مملكة إبليس" خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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