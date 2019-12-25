شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حفل عمر خيرت وعزيزة جلال فى مهرجان ""شتاء طنطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، يوم الخميس المقبل المطربة المغربية عزيزة جلال، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء قبل 34 عاما، كما أيضا يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تقام حفل على مسرح مرايا.

ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن عزيزة جلال حققت نجاحها الأول في الإمارات ما قدمها بقوة لتغني في مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، وحققت الأغنية ضجة كبيرة في مصر،ثم تبناها فنيا الملحن محمد الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".