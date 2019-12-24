أحمد عز يفجر مفاجأة غير متوقعة.. ما قصة تجربته في الأوبرا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - كشف الفنان أحمد عز، في المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش مشاركته في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بعرض مسرحيته الجديدة “علاء الدين”، عن مفاجأة لجمهوره.

وعرض برنامج “أراب وود”، مقطع فيديو للمؤتمر تحدث فيه عز قائلاً: “اللى الناس متعرفهوش أوي إنى في بداياتي كنت هغني، ودرست في الأوبرا وعملت حفلتين هناك كمان، وأنا على المستوى الشخصي بحب الغناء أوي”.

مسرحية علاء الدين هي التجربة المسرحية الأولى لعز وهي من إخراج مجدي الهوارى وبطولة تارا عماد (ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).