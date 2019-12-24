شاهدوا.. مي العيدان تصدم متابعيها بشكل وجهها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - أحدثت الإعلامية الكويتية مي العيدان صدمة كبيرة في أوساط متابعيها بعد ظهورها في صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها بملامح لفتت الكثير من الأنظار حيث لوحظ أن تغييراً كبيراً طرأ عليها. ورغم أنها حظرت التعليق إلا أن المتابعين تمكنوا من ذلك بعدما استعاد الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق.

وأعرب الرواد عن استغرابهم هذه الإطلالة مشيرين إلى أنها ربما بالغت في الخضوع لعمليات تجميل فيما اعتبر آخرون أنه تم التقاط الصورة من زاوية جعلت شكلها يبدو على هذا النحو.

وتعليقاً كتبت العيدان: “ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب”. ويشار إلى أنها أثارت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور أشارت من خلاله إلى أنها غير معجبة بجمال توائم الدكتورة خلود واعتبرت أنهم “مو حلوين” ومن دون ملامح”.